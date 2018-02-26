Парубий хочет закрепить в Конституции намерение вступить в НАТО
В Конституции следует закрепить не только европейский, но и евроатлантический курс Украины. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий на брифинге, комментируя по просьбе журналистов информацию представителя президента в парламенте о возможности закрепить в Конституции евроинтеграционный вектор Украины, передает корреспондент LIGA.net.
"Если мы будем на уровне Конституции рекомендовать закрепить наш вектор на вступление в ЕС, также должен быть закреплен вектор на вступление в НАТО. Считаю, что это вопросы одинаково значимые", - сказал он.
Парубий также отметил, что как спикер парламента поддерживает такую идею.
23 февраля представитель президента в Раде Ирина Луценко (фракция БПП) заявила, что в Украине думают над тем, чтобы в Конституции закрепить евроатлантические стремления государства. "Такой разговор ведется для того, чтобы дать сигнал нашим международным, европейским партнерам о том, что Украина серьезно рассматривает вопрос интеграции в НАТО", - сказала Луценко.
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