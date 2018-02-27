Енин: Правка Лозового заблокирует работу правоохранителей

Генпрокуратура и МВД подготовили поправки в этот закон и надеются на их утверждение в Раде до 15 марта

Так называемая правка Лозового, фактически, заблокирует работу всей правоохранительной системы. Об этом в интервью LIGA.net заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"Речь идет не только о НАБУ, ГПУ, МВД и СБУ. Речь идет о блокировании работы судов, которые будут просто физически переполнены ходатайствами органов следствия, органов прокуратуры. И все это - в условиях судебной реформы и недостатка судей", - подчеркнул он.

Енин сообщил, что Генпрокуратура совместно с МВД подготовили и проработали с представителями профильного комитета правки в этот закон. "Надеемся, они будут рассмотрены в комитете уже на следующей неделе. И надеемся, что они будут проголосованы до 15 марта (до вступления в силу - ред.), чтобы избежать этого коллапса", - добавил замгенпрокурора.

3 октября 2017 года парламент принял закон, которым внес в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другие законы ряд изменений, необходимых для запуска судебной реформы.

При этом депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой внес в принятый закон поправку, которая сокращает сроки досудебного расследования до трех-шести месяцев. По мнению некоторых его коллег по Раде, из-за этой поправки правоохранители могут начать отказываться от запутанных дел из-за опасений, что не успеют расследовать их в определенный законом срок.

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