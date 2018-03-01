Рада приблизилась к созданию Антикоррупционного суда

Президентский законопроект в первом чтении поддержали 282 народных депутата

Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект об Антикоррупционном суде. За документ №7440 в первом чтении проголосовали 282 народных депутата, сообщает корреспондент LIGA.net.

Высший антикоррупционный суд будет рассматривать производства, связанные с коррупционными правонарушениями. При этом размер ущерба или предмета преступления должен превышать в 500 или больше раз прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Cуд не будет рассматривать производства против своих судей и сотрудников.

Юрисдикция распространяется на всю территорию Украины. Размещение палат суда в разных населенных пунктах не предусмотрено. Предлагается создать отдельную Апелляционную палату антикорсуда.

Кандидатом на должность судьи может быть гражданин Украины не моложе 35-ти и не старше 65 лет с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права не менее пяти лет. Он должен быть "компетентным, добропорядочным" и владеть государственным языком.

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Не могут претендовать на должность судьи те, кто последние 10 лет работал в правоохранительных органах, был депутатом какого-либо уровня, в течение пяти лет работал в структурах политпартий, входил в состав Межведомственной комиссии по вопросам госзакупок или тендерных комитетов.

Предусмотрено создание Общественного совета при Высшей квалификационной комиссии, который примет участие в оценке соответствия критериям профессиональной этики и добропорядочности кандидатов в судьи антикорсуда. Предлагается, чтобы семь членов совета назначались ВКК на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере борьбы с коррупцией.

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