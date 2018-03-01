Рада впервые назвала имена всех узников Кремля: список

Парламент призывает мировое сообщество сделать все, чтобы освободить украинцев, которых незаконно удерживает страна-агрессор Россия

Верховная Рада призывает международное сообщество надавить на страну-агрессора Россию санкциями, чтобы добиться освобождения украинского политзаключенного Олега Сенцова и других узников Кремля.

За постановление об обращении к парламентам других стран и парламентским ассамблеям международных организаций по поводу осуждения политических репрессий РФ против граждан Украины в результате вооруженной агрессии РФ против Украины и освобождения политзаключенных граждан Украины №8064 проголосовали 241 депутат, передает корреспондент LIGA.net

Рада призывает парламенты и международные организации осудить агрессию РФ и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на страну-оккупанта до прекращения агрессии и восстановления территориальной целостности Украины.

Помимо этого, Рада просит осудить политически и национально мотивированное преследование граждан Украины на временно оккупированных территориях.

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"Верховная Рада призывает использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы давления на РФ, чтобы немедленно освободить заложников, захваченных в результате вооруженной агрессии РФ, и граждан Украины, которые незаконно задержаны по политически мотивированным обвинениям. В том числе:

Олега Сенцова

Романа Сущенко

Александра Кольченко

Павла Гриба

Владимира Балуха

Станислава Клыха

Николая Карпюка

Эмира-Усейна Куку

Муслима Алиева

Вадима Сирука

Энвера Бекирова

Рефата Алимова

Арсена Джеппарова

Сергея Литвинова

Виктора Шура

Алексея Черния

Валентина Выговского

Руслана Зейтуллаева

Юрия Примова

Рустема Ваитова

Ферата Сайфуллаева

Александра Костенко

Андрея Коломийца

Энвера Мамутова

Рустема Абильтарова

Зеври Абсеитова

Ремзи Меметова

Теймуразович Абдуллаева

Узеира Абдуллаева

Рустема Исмаилова

Айдера Салединова

Эмиля Джемаденова

Марлена Асанова

Сейрана Салиева

Мемета Белялова

Тимура Ибрагимова

Сервера Зекиряева

Эрнеса Аметова

Евгения Панова,

Дмитрия Штибликова

Алексея Бессарабова

Влажимира Дудки

Глеба Шаблия

Алексея Стогния

Николая Шиптура

Эмиля Минасова

Бекира Дегерменджи

Асана Чапуха

Кязима Аметова

Руслана Трубача

Исмаила Рамазанова

Евгения Каракашева.

А также других граждан Украины, незаконно удерживаемых или заключенных на временно оккупированных территориях Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей и на территории РФ", - сказано в обращении.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме. Россия отказывается передать Сенцова Украине, считая его своим гражданином.

16 февраля 2018-го представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова планируютобменять на крымских военных-дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, которых в Украине приговорили к 13 и 14 годам тюрьмы.

Позднее уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в ДонбассеИрина Геращенко опровергла заявление о возможном обмене Сущенко и Сенцова на Баранова и Одинцова.

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