У Лутковской объяснили, почему не мониторят тюрьмы ОРДЛО

В офисе уполномоченного считают, что в этом нет смысла

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской получал предложения посетить украинцев, находящихся в заложниках у боевиков на временно оккупированной территории, однако не видит в этом смысла. Об этом в интервью Укринформу заявил представитель омбудсмена Михаил Чаплыга.

По его словам, в случае принятия омбудсменом такого предложения возник бы риск того, что ее также могут захватить, хотя такую возможность в офисе оценивают в 1-2%.

"Самая большая проблема - это то, что нам там покажут. Мы же не можем, как здесь, пойти, куда планируем, открывать двери тюрьмы и смотреть, что же происходит. Мы будем зависеть от того, что нам покажут. А продемонстрируют, в свою очередь, все "в лучшем виде". Скорее всего, это будет некий экскурсионный маршрут, и нам придется признавать и говорить о том, что мы увидели", - сказал Чаплыга.

Он считает, что подобное объявление результатов такого визита означало бы легитимизацию происходящего там.

"Или мы ничего не скажем. И тогда в чем смысл? Смысл есть в настоящем мониторинге. Здесь, на подконтрольной правительству территории, мы имеем возможность общения без участия администрации. Мы заходим даже иногда в камеры пожизненных, закрываемся изнутри и общаемся один на один. Там будет такая возможность?" - отметил он.

Сегодня депутат Ирина Геращенко сообщила, что Киев готов передать России ее граждан, которые приехали в Донбасс воевать против Украины, взамен на освобождение узников Кремля: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Александра Кольченко, Павла Гриба, Евгения Панова, Николая Карпюка, Станислава Клыха и других.

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