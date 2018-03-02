Госдеп США одобрил продажу Украине ПТРК Javelin
Государственный департамент США одобрил возможной продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin на сумму $47 млн. Об этом сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США.
Ведомство предоставило необходимую сертификацию американскому Конгрессу, за которым остается последнее слово.
Агентство подчеркнуло, что поставка такого вооружения будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов, повышая безопасность Украины.
"Система Javelin поможет Украине построить долгосрочный потенциал обороны для защиты своего суверенитета и территориальной целостности с целью удовлетворения требований национальной обороны", - говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что украинская сторона запросила поставку 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним.
Также сказано, что предлагаемая продажа вооружений Украине не изменит базовый военный баланс в регионе.
В заявлении уточняется, что это сообщение о потенциальной продаже и решение Госдепа не означает, что продажа уже состоялась.
29 сентября президент Петр Порошенко заявил, что Украина сейчас ведет переговоры с властями США о поставках не противотанковых ракетных комплексов Javelin, а средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
29 января специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что США начали подготовку к передаче Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.
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