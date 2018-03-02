США поставят ВСУ 210 ракет Javelin и около 40 пусковых установок

Поставку противотанковых комплексов должен утвердить американский Конгресс

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin на сумму $47 млн. Об этом сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США.

Ведомство предоставило необходимую сертификацию американскому Конгрессу, за которым остается последнее слово.



Агентство подчеркнуло, что поставка такого вооружения будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов, повышая безопасность Украины.



"Система Javelin поможет Украине построить долгосрочный потенциал обороны для защиты своего суверенитета и территориальной целостности с целью удовлетворения требований национальной обороны", - говорится в сообщении.



Там подчеркнули, что украинская сторона запросила поставку 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним.



Также сказано, что предлагаемая продажа вооружений Украине не изменит базовый военный баланс в регионе.



В заявлении уточняется, что это сообщение о потенциальной продаже и решение Госдепа не означает, что продажа уже состоялась.

29 сентября президент Петр Порошенко заявил, что Украина сейчас ведет переговоры с властями США о поставках не противотанковых ракетных комплексов Javelin, а средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

29 января специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что США начали подготовку к передаче Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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