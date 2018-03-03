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Минздрав оспорит восстановление Амосовой в должности ректора НМУ

03.03.2018 02:34
Ранее суд отменил проведение проверки в НМУ, восстановив в должности Амосову
Минздрав оспорит восстановление Амосовой в должности ректора НМУ
Екатерина Амосова (фото - facebook.com/amosova.k.m)

Министерство здравоохранения намерено оспорить решение Окружного административного суда Киева отменил, который 2 марта отменил проведение проверки в Национальном медуниверситете им. Богомольца (НМУ), тем самым восстановив в должности отстраненную ранее ректора вуза Екатерину Амосову. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский, передает Громадське радио.

"Мы не питаем иллюзий в отношении всех форм сопротивления старой образовательной системы. Мы будем оспаривать это решение", − подчеркнул он.

20 февраля Минздрав отстранил ректора медуниверситета Екатерину Амосову и директора Центра тестирования при ведомстве Ирину Булах якобы за то, что студенты не смогли вовремя сдать экзамен по стоматологии "Крок". Амосова обвинила в ситуации Минздрав и отметила, что некие чиновники якобы хотят поставить под сомнение эффективность ее управления.

26 февраля в вузе объявили забастовку из-за якобы "беспрецедентного брутального и незаконного вмешательства руководства Минздрава в независимость и самоуправление НМУ". И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что администрация НМУ сорвала учебный процесс, организовав "по директиве" забастовку.

27 февраля комитет Рады по вопросам здравоохранения обратился к премьеру с просьбой отменить указ Минздрава об отстранении Амосовой и прекратить забастовку. 28 февраля Амосова через сайт НМУ призвала прекратить забастовку в ее поддержку.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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