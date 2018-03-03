Минздрав оспорит восстановление Амосовой в должности ректора НМУ

Ранее суд отменил проведение проверки в НМУ, восстановив в должности Амосову

Министерство здравоохранения намерено оспорить решение Окружного административного суда Киева отменил, который 2 марта отменил проведение проверки в Национальном медуниверситете им. Богомольца (НМУ), тем самым восстановив в должности отстраненную ранее ректора вуза Екатерину Амосову. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский, передает Громадське радио.

"Мы не питаем иллюзий в отношении всех форм сопротивления старой образовательной системы. Мы будем оспаривать это решение", − подчеркнул он.

20 февраля Минздрав отстранил ректора медуниверситета Екатерину Амосову и директора Центра тестирования при ведомстве Ирину Булах якобы за то, что студенты не смогли вовремя сдать экзамен по стоматологии "Крок". Амосова обвинила в ситуации Минздрав и отметила, что некие чиновники якобы хотят поставить под сомнение эффективность ее управления.