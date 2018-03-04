CША не признают выборы президента России в Крыму - Йованович
Вашингтон не признает выборы президента России, которые планируют провести во временно оккупированном Крыму. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в эфире телеканала Прямой.
"Как и со всеми выборами в Крыму - способ, которым мы трактовали эти выборы в прошлом, является таким, что мы не признали их", - подчеркнула Йованович.
26 февраля 2018 года Йованович заявляла, что Соединенные Штаты никогда не смирятся с оккупацией Россией Крыма и сохранят введенные против РФ санкции до возвращения аннексированного полуострова под контроль Украины
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
17:34
-
вчера
17:31
-
02.03.18
18:01
-
вчера
08:00
-
вчера
15:41
Новости партнеров
- 86760
- 63418
- 52331
- 51620
- 35861