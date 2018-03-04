CША не признают выборы президента России в Крыму - Йованович

Посол США в Украине заявила, что Вашингтон не намерен признавать выборы президента РФ в Крыму, которые пройдут 18 марта

Вашингтон не признает выборы президента России, которые планируют провести во временно оккупированном Крыму. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в эфире телеканала Прямой.

"Как и со всеми выборами в Крыму - способ, которым мы трактовали эти выборы в прошлом, является таким, что мы не признали их", - подчеркнула Йованович.

26 февраля 2018 года Йованович заявляла, что Соединенные Штаты никогда не смирятся с оккупацией Россией Крыма и сохранят введенные против РФ санкции до возвращения аннексированного полуострова под контроль Украины

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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