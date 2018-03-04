В Украину с визитом едет министр обороны Швеции
04.03.2018 18:06
В понедельник, 5 марта, глава Минобороны Степан Полторак проведет встречу со своим шведским коллегой Петером Хультквистом
Петер Хультквист и Степан Полторак (фото - facebook.com/yuri.biriukov)
В понедельник, 5 марта, делегация Министерства обороны Швеции во главе с министром Петером Хультквистом совершит официальный визит в Украину. Об этом сообщает пресс-служба украинского Минобороны.
Отмечается, что с Хультквистом встретится министр обороны Степан Полторак, а делегации оборонных ведомств двух стран проведут переговоры.
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В ноябре 2017 года Швеция приняла решение об участии в канадской операции UNIFIER в Украине, в рамках которой военнослужащие Канады занимаются обучением и другой поддержкой ВСУ.
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