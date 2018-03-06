Украина планирует изменить формат отношений с НАТО - вице-премьер

Письменное сообщение Альянсу нельзя считать заявкой на членство в НАТО

Украина в 2018 году может направить в НАТО письменное уведомление об изменениях в законодательстве по стратегической цели государства - вступления в Альянс. Об этом говорится в сообщении на странице офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

"Украина в этом году может направить письменное сообщение в НАТО об изменениях в законодательстве Украины относительно стратегической цели государства - вступления в Альянс, и это может быть сделано к саммиту НАТО", - сообщила вице-премьер.

Отмечается, что письменное сообщение никак нельзя считать заявкой на членство в НАТО.

Это касается включения Украины в перечень "aspirant countries", то есть стран, которые хотят вступить в НАТО. На данный момент в списке таких стран Босния, Македония и Грузия. Этот статус не дает перспектив членства, однако требует одностороннего стремления со стороны европейской страны.

Климпуш-Цинцадзе указала, что распространенная некоторыми СМИ информация, что Украина в этом году подаст заявку для вступления в НАТО, не соответствует действительности.

5 марта в Администрация президента сообщили, что рассматривают вариант, при котором стратегический курс Украины на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс будет прописан в Конституции.

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