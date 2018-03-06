МИД Польши отреагировал на антипольский марш во Львове

В МИД Польши подчеркнули, что "такие проекты могут вызвать ненужную напряженность между гражданами обеих стран"

Министерство иностранных дел Польши с обеспокоенностью отметило проведение демонстрации, организованной Национальным корпусом во Львове 4 марта. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Польши.

В заявлении приводятся звучавшие во время марша лозунги, которые вызвали обеспокоенность польской стороны: "Львів не для польских панів" и "Кому належить Львів".

В МИД Польши отметили, что заявление был передано по дипломатическим каналам украинской стороне.

Там также заявили, что в текстах листовок, которые распространялись перед акцией во Львове, содержались высказывания, искажающие, по мнению МИД Польши, украинско-польскую историю.

"Мы подчеркиваем, что такие проекты могут вызвать ненужную напряженность между гражданами обеих стран", - говорится в заявлении.

Кроме того внешнеполитическое польское ведомство выразило озабоченность обострением высказываний части украинского политикума о Польше и поляках.

4 марта во Львове праворадикалы провели факельный марш с лозунгами против Польши из-за ее нового закона о запрете "бандеризма". В марше приняли участие представители Национального корпуса, Правого сектора, Свободы.

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