"Нужно либо смириться, либо заткнуться". Трамп оценил переговоры между Украиной и Россией
Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры о завершении российско-украинской войны идут хорошо, однако "наступает момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться". Об этом он заявил на борту самолета Air Force One, передает Reuters.
"Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть хорошими, и вы достаточно скоро в этом убедитесь. Наступает момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться, и посмотрим, что из этого выйдет, но я думаю, что все идет хорошо", – сказал Трамп.
Комментарий главы Белого дома прозвучал после того, как он призвал Россию "начать движение" в контексте завершения войны против Украины.
- 30 марта Трамп дал России месяц на прекращение огня в войне против Украины и пригрозил Москве новыми пошлинами. В тот же день он сказал об установлении для России "психологического дедлайна", чтобы согласиться на прекращение огня.
- 11 апреля спецпредставитель Трампа Уиткофф совершил визит в российский Петербург. Он провел встречи сначала с послом России по инвестициям Кириллом Дмитриевым, а затем и с Путиным. Как сообщил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков, глава Кремля намеревался обсудить с Уиткоффом возможные варианты разрешения конфликта в Украине.
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