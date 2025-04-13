"Нужно либо смириться, либо заткнуться". Трамп оценил переговоры между Украиной и Россией

Президент США сделал заявление о мирных переговорах между Киевом и Москвой после четырехчасовой встречи Виткоффа с Путиным в Петербурге

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры о завершении российско-украинской войны идут хорошо, однако "наступает момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться". Об этом он заявил на борту самолета Air Force One, передает Reuters.

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"Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть хорошими, и вы достаточно скоро в этом убедитесь. Наступает момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться, и посмотрим, что из этого выйдет, но я думаю, что все идет хорошо", – сказал Трамп.

Комментарий главы Белого дома прозвучал после того, как он призвал Россию "начать движение" в контексте завершения войны против Украины.

30 марта Трамп дал России месяц на прекращение огня в войне против Украины и пригрозил Москве новыми пошлинами. В тот же день он сказал об установлении для России "психологического дедлайна", чтобы согласиться на прекращение огня.

11 апреля спецпредставитель Трампа Уиткофф совершил визит в российский Петербург. Он провел встречи сначала с послом России по инвестициям Кириллом Дмитриевым, а затем и с Путиным. Как сообщил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков, глава Кремля намеревался обсудить с Уиткоффом возможные варианты разрешения конфликта в Украине.