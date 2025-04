"Потрібно або діяти, або заткнутися". Трамп оцінив переговори між Україною та Росією

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Президент США Дональд Трамп вважає, що переговори про завершення російсько-української війни йдуть добре, однак "настає момент, коли потрібно або діяти, або заткнутися". Про це він заявив на борту літака Air Force One, передає Reuters.

"Я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть бути хорошими, і ви досить скоро в цьому переконаєтеся. Настає момент, коли потрібно або діяти, або заткнутися (put up or shut up), і подивимося, що з цього вийде, але я думаю, що все йде добре", – сказав Трамп.

Фраза "put up or shut up" є виразом, що означає: або ти щось робиш, або припиняєш говорити. Зазвичай її використовують, коли хтось багато говорить, але не підтримує свої слова діями. Це виклик, який закликає до конкретних дій, а не до порожніх обіцянок чи пустих розмов.

Коментар очільника Білого дому пролунав після того, як він закликав Росію "почати рухатися" у контексті завершення війни проти України.

30 березня Трамп дав Росії місяць на припинення вогню у війні проти України й пригрозив Москві новими митами. Того самого дня він сказав про встановлення для Росії "психологічного дедлайну", щоб погодитися на припинення вогню.

11 квітня спецпредставник Трампа Віткофф здійснив візит до російського Петербурга. Він провів зустрічі спочатку з послом Росії з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим, а потім і з Путіним. Як повідомив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков, очільник Кремля мав намір обговорити з Віткоффом можливі варіанти вирішення конфлікту в Україні.