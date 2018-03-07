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Под запрет в Украине попали Буйнов, Долина и Фрейндлих

07.03.2018 13:11
За выступления в Крыму и поддержку террористов в Донбассе СБУ рекомендовало Минкультуры внести их в "черный список"
Под запрет в Украине попали Буйнов, Долина и Фрейндлих
Кадр из фильма "Служебный роман"

В перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, внесены еще семь российских актеров и музыкантов. Соответствующий приказ Министерства культуры от 6 марта №184 опубликован на сайте ведомства.

Перечень лиц, который представляют угрозу национальной безопасности, дополняется следующими лицами: Александр Миньков (известен как певец Александр Маршал), Алексей Долматов (известен под псевдонимом рэпера Guf), актер Александр Баширов, актриса Алиса Фрейндлих, певицы Виктория (Вика) Цыганова и Лариса Долина, певец Александр Буйнов.

Приказ Минкультуры издан на основании обращения Службы безопасности Украины от 26 февраля.

Буйнов в мае прошлого года выступил с концертом в оккупированном террористами Донецке, Александр Маршал, Долина и Guf были в оккупированном Крыму, Баширов еще в 2014 году ездил в Донбасс поддерживать боевиков, Фрейндлих поддержала аннексию Крыма, Цыганова поет песню о "Новороссии".

15 января в этот перечень были внесены режиссер Никита Михалков, певец Дмитрий Фомин (солист группы Hi-Fi), Василий Вакуленко (рэпер Баста) и телеведущий Дмитрий Шепелев.

На сегодняшний день в перечне фамилии уже 131 российского деятеля культуры.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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