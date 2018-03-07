Под запрет в Украине попали Буйнов, Долина и Фрейндлих
В перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, внесены еще семь российских актеров и музыкантов. Соответствующий приказ Министерства культуры от 6 марта №184 опубликован на сайте ведомства.
Перечень лиц, который представляют угрозу национальной безопасности, дополняется следующими лицами: Александр Миньков (известен как певец Александр Маршал), Алексей Долматов (известен под псевдонимом рэпера Guf), актер Александр Баширов, актриса Алиса Фрейндлих, певицы Виктория (Вика) Цыганова и Лариса Долина, певец Александр Буйнов.
Приказ Минкультуры издан на основании обращения Службы безопасности Украины от 26 февраля.
Буйнов в мае прошлого года выступил с концертом в оккупированном террористами Донецке, Александр Маршал, Долина и Guf были в оккупированном Крыму, Баширов еще в 2014 году ездил в Донбасс поддерживать боевиков, Фрейндлих поддержала аннексию Крыма, Цыганова поет песню о "Новороссии".
15 января в этот перечень были внесены режиссер Никита Михалков, певец Дмитрий Фомин (солист группы Hi-Fi), Василий Вакуленко (рэпер Баста) и телеведущий Дмитрий Шепелев.
На сегодняшний день в перечне фамилии уже 131 российского деятеля культуры.
Читайте также: Парубий подписал закон о гастролях российских артистов
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:40
-
17:04
-
17:22
-
17:15
-
16:06
Новости партнеров
- 56565
- 26918
- 24144
- 20424
- 19471