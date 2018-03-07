"Как отвечать на агрессию РФ": Волкер провел встречи в Польше
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер обсудил с главой канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерским противодействие агрессии РФ и поддержку Украины. Об этом Волкер сообщил у себя в Twitter.
"Встретился с Кшиштофом Щерским из канцелярии президента Польши, чтобы обсудить, как отвечать на российскую агрессию в регионе и поддержать территориальную целостность Украины", - подчеркнул Волкер.
По информации Польского радио, председатель канцелярии президента Польши после разговора из Волкером отбудет в США. "В четверг в Вашингтоне Щерский встретится с представителями Государственного департамента США и советниками американского президента в Совете национальной безопасности", - отмечается в сообщении.
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины считает, что Россия платит немалую цену за свои действия в Украине.
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