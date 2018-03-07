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"Как отвечать на агрессию РФ": Волкер провел встречи в Польше

07.03.2018 15:57
На встрече спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины и главы канцелярии президента Польши обсуждалось противодействие российской агрессии
"Как отвечать на агрессию РФ": Волкер провел встречи в Польше
Курт Волкер (фото - скриншот видео)

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер обсудил с главой канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерским противодействие агрессии РФ и поддержку Украины. Об этом Волкер сообщил у себя в Twitter.

"Встретился с Кшиштофом Щерским из канцелярии президента Польши, чтобы обсудить, как отвечать на российскую агрессию в регионе и поддержать территориальную целостность Украины", - подчеркнул Волкер.

По информации Польского радио, председатель канцелярии президента Польши после разговора из Волкером отбудет в США. "В четверг в Вашингтоне Щерский встретится с представителями Государственного департамента США и советниками американского президента в Совете национальной безопасности", - отмечается в сообщении. 

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины считает, что Россия платит немалую цену за свои действия в Украине.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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