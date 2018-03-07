МИД Украины ответил Варшаве об антипольском марше во Львове

В МИД отметили, что часть украинского общества эмоционально реагирует на националистические марши в Польше с откровенно антиукраинскими лозунгами

Комментируя проведенный Национальным корпусом и другими правыми организациями антипольский марш во Львове, в МИД Украины заявили, что "украинское общество чрезвычайно беспокоят контраверсионные изменения законодательства Польши". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Свой комментарий МИД начал с замечания о том, что считает Польшу дружественной страной и хорошим соседом. Там выразили благодарность Польше за поддержку в борьбе с российской агрессией.

"Следуя демократическим стандартам и свободе слова, Украина категорически выступает против призывов к насилию или разжиганию межнациональной розни. В то же время, украинское общество чрезвычайно беспокоят контраверсионные изменения законодательства Польши и манипулятивная риторика некоторых польских политиков и чиновников", - сказано в комментарии.

В МИД отметили, что часть украинского общества эмоционально реагирует на националистические марши в Польше с откровенно антиукраинскими лозунгами.

В ведомстве говорят, что видят своей задачей решение спорных моментов, а не усиление разногласий.

"Долг перед невинными жертвами братоубийственных конфликтов прошлого призывает нас к критическому, честному и конструктивному диалогу, а не к практике постоянных взаимных обвинений. Мы должны пытаться понимать друг друга, даже если мы в чем-то не согласны, - заявили в МИД.

4 марта во Львове праворадикальные украинские организации провели факельный марш с лозунгами против Польши из-за ее нового закона о запрете "бандеризма". В марше приняли участие представители Национального корпуса, Правого сектора, Свободы.

Министерство иностранных дел Польши "с обеспокоенностью" отреагировало на это событие. В частности возмущение польской стороны вызвали лозунги, под которыми прошел марш: "Львів не для польских панів" и "Кому належить Львів".

Там также заявили, что в текстах листовок, которые распространялись перед акцией, содержались высказывания, искажающие, по мнению МИД Польши, украинско-польскую историю.

Под законом о "бандеризме" имеются в виду поправки к закону об Институте национальной памяти Польши, которые предусматривают уголовную ответственность за публичное приписывание польскому народу ответственности за преступления нацистской Германии и за высказывание "польские лагеря смерти", а также за отрицание участия "украинских националистов" в преступлениях против поляков. За нарушение закон может грозить штраф, либо тюремное заключение сроком до трех лет.

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