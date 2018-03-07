Житомирский облсовет рекомендует вывешивать бандеровский флаг

Депутаты рекомендуют поднятие флага у административного здания облсовета, а также на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления

Депутаты Житомирского облсовета рекомендуют в определенные даты вывешивать в области революционный красно-черный флаг ОУН. Порядок использования флага принят на заседании сессии сегодня, сообщает пресс-служба облсовета.

В частности, депутаты рекомендуют поднятие флага у административного здания облсовета, а также на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления.

Перечень дат, в которые рекомендуется поднятие флага ОУН, состоит из шести пунктов:

- 1 января - День рождения Степана Бандеры

- 9 марта - День рождения Тараса Шевченко

- Четвертое воскресенье мая - Праздник Героев

- 23-24 августа - День флага и День Независимости Украины

- 14 октября - День защитника Украины, день создания УПА

- 21 ноября - День Достоинства и Свободы.

Также депутаты рекомендуют вывешивать флаг руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также общественным объединениям.

4 марта во Львове праворадикальные украинские организации провели факельный марш с лозунгами против Польши из-за ее нового закона о запрете "бандеризма". В марше приняли участие представители Национального корпуса, Правого сектора, Свободы.

Министерство иностранных дел Польши "с обеспокоенностью" отреагировало на это событие. В частности возмущение польской стороны вызвали лозунги, под которыми прошел марш: "Львів не для польских панів" и "Кому належить Львів".

Там также заявили, что в текстах листовок, которые распространялись перед акцией, содержались высказывания, искажающие, по мнению МИД Польши, украинско-польскую историю.

Комментируя проведенный Национальным корпусом и другими правыми организациями антипольский марш во Львове, в МИД Украины заявили, что "украинское общество чрезвычайно беспокоят контраверсионные изменения законодательства Польши".

Имеются в виду поправки к закону об Институте национальной памяти Польши, которые предусматривают уголовную ответственность за публичное приписывание польскому народу ответственности за преступления нацистской Германии и за высказывание "польские лагеря смерти", а также за отрицание участия "украинских националистов" в преступлениях против поляков. За нарушение закон может грозить штраф, либо тюремное заключение сроком до трех лет.

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