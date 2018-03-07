НАПК направило в суд протокол на замминистра молодежи и спорта

Речь идет о возможном конфликте интересов

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении, составленный относительно первого замминистра молодежи и спорта Игоря Гоцула. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Находясь в должности первого заместителя министра Минспорта и в соответствии со своими полномочиями будучи непосредственно ответственным за направление взаимодействия со спортивными федерациями, в том числе по решению вопросов распределения бюджетных средств, Игорь Гоцул совершал действия в условиях реального конфликта интересов", - говорится в сообщении.

В НАПК уточнили, что соответствующий конфликт возник во время рассмотрения и согласования документов, которые касаются возглавляемого им общественного союза "Федерация легкой атлетики Украины", в частности относительно финансового ассигнования этой федерации.

Такие действия содержат признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, отметили в агентстве.

Составления такого протокола является основанием для начала производства по делу об административном правонарушении.

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