НАПК направило в суд протокол на замминистра молодежи и спорта
Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении, составленный относительно первого замминистра молодежи и спорта Игоря Гоцула. Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Находясь в должности первого заместителя министра Минспорта и в соответствии со своими полномочиями будучи непосредственно ответственным за направление взаимодействия со спортивными федерациями, в том числе по решению вопросов распределения бюджетных средств, Игорь Гоцул совершал действия в условиях реального конфликта интересов", - говорится в сообщении.
В НАПК уточнили, что соответствующий конфликт возник во время рассмотрения и согласования документов, которые касаются возглавляемого им общественного союза "Федерация легкой атлетики Украины", в частности относительно финансового ассигнования этой федерации.
Такие действия содержат признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, отметили в агентстве.
Составления такого протокола является основанием для начала производства по делу об административном правонарушении.
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