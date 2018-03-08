Выборы главы РФ: националисты будут блокировать дипучреждения

"Националисты не допустят в Украине голосования за президента Московии", говорится в заявлении Свободы, Правого сектора и Нацкорпуса

Представители политических сил Свобода, Правый сектор и Национальный корпус собираются блокировать дипломатические учреждения России в Украине в день выборов президента РФ. Об этом говорится в совместном заявлении партий.

"В этот день - в четвертую годовщину аннексии Крыма - в дипломатических представительствах государства-агрессора в Украине (в Киеве, Харькове, Одессе и Львове) с 8:00 до 20:00 Москва планирует провести голосование, а люди с паспортами РФ, которые временно находятся в Украине, - принять участие в этом фарсе", - заявляют националисты, подчеркивая, что "считают недопустимым это с точки зрения здравого смысла и морали".

"Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Именно поэтому украинские националисты не допустят в Украине голосования за президента Московии", - говорится в сообщении.

4 марта посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Вашингтон не признает выборы президента России, которые планируют провести во временно оккупированном Крыму.

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