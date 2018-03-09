СБУ об оружии Рубана: Должно было быть много трупов

Из минометов и другого оружия, которое пытался перевезти на подконтрольную Украине территорию Владимир Рубан, планировали расстрелять центр Киева

Из минометов, привезенных руководителем Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном планировалось расстрелять центр Киева. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак журналистам на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

"Планировались массовые теракты. Из минометов хотели расстрелять центральную часть Киева... Должно было быть как можно больше трупов, крови. Речь шла о тысячах погибших. Как говорили их кураторы из ДНР и Москвы, должно быть много крови, трупов, должен быть хаос. В результате люди должны выйти на улицы, а войска из зоны АТО пойти на Киев", - сказал он.

Грицак подчеркнул, что таким образом планировалось создать видимость, что в Украине идет гражданская война.

Сегодня Шевченковский районный суд Киева отправил Рубана под арест на 60 суток без права залога.

8 марта глава Центра освобождения пленных был задержан. Военная прокуратура инкриминирует ему перевозку и хранение оружия, а также подготовку покушения против президента Украины, главы МВД и секретаря СНБО.

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