Паспорт гражданина Украины поднялся в рейтинге самых желанных
Украинский паспорт поднялся в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает привлекательность гражданства в 199 странах и территориях мира. Об этом говорится в исследовании компании.
Согласно исследованию, Украина разделила 91 место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с 2017 годом, на 21 пункт.
В рейтинге Nomad Passport Index 2018 гражданство оценивается на основе пяти факторов. Это - система налогообложения (30% от общей оценки), безвизовые поездки (50%), общее восприятие государства и граждан миром, возможность иметь двойное гражданство и уровень свободы (последние три показателя - по 10%).
Рейтинг демонстрирует, что без виз или с упрощенным порядком их выдачи владельцы украинского паспорта могут попасть в 114 стран.
Отмечается, что украинский паспорт один из пяти, которые значительно улучшили свои позиции по сравнению с минувшим годом.
В пятерку лидеров рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция.
Россия оказалась на 87 месте, Беларусь - на 127, Молдова - на 90, Грузия - 96. Паспорт США - на 35 месте.
Замыкают список Ливия, Йемен, Эритрея, Ирак и Афганистан.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
05.03.18
08:40
-
08.03.18
09:07
-
07.03.18
17:40
-
07.03.18
17:04
-
07.03.18
17:22