Паспорт гражданина Украины поднялся в рейтинге самых желанных

Украинский паспорт один из пяти, которые значительно улучшили свои позиции по сравнению с минувшим годом

Украинский паспорт поднялся в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает привлекательность гражданства в 199 странах и территориях мира. Об этом говорится в исследовании компании.

Согласно исследованию, Украина разделила 91 место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с 2017 годом, на 21 пункт.

В рейтинге Nomad Passport Index 2018 гражданство оценивается на основе пяти факторов. Это - система налогообложения (30% от общей оценки), безвизовые поездки (50%), общее восприятие государства и граждан миром, возможность иметь двойное гражданство и уровень свободы (последние три показателя - по 10%).

Рейтинг демонстрирует, что без виз или с упрощенным порядком их выдачи владельцы украинского паспорта могут попасть в 114 стран.

Отмечается, что украинский паспорт один из пяти, которые значительно улучшили свои позиции по сравнению с минувшим годом.

В пятерку лидеров рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция.

Россия оказалась на 87 месте, Беларусь - на 127, Молдова - на 90, Грузия - 96. Паспорт США - на 35 месте.

Замыкают список Ливия, Йемен, Эритрея, Ирак и Афганистан.

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