Волкер собирается посетить Донбасс
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ближайшее время посетит Киев. Об этом он сказал на полях Брюссельского форума, сообщает Голос Америки.
"В ближайшее время я посещу Украину, хочу поехать на восток". Он добавил, что дата его визита пока не установлена.
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16 февраля 2018 года Волкер сообщил, что формат миротворческой миссии для Донбасса, который обсуждается на "реальных переговорах" США и РФ, похож на формат, предложенный американским неправительственным мозговым центром Hudson Institute.
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