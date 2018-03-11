Могерини: Украине нужно удвоить работу в важнейших сферах
Украине необходимо удвоить работу в важнейших направлениях ‒ борьба с коррупцией является одной из них. Об этом в интервью УНИАН заявила высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"Соглашение об ассоциации ‒ это большой успех. В очень сложных условиях вместе мы достигли важных результатов, в том числе в рамках зоны свободной торговли. В прошлом году экспорт из Украины в Европейский союз вырос почти на треть: это была главная движущая сила экономического роста в стране, и соглашение по-прежнему должно полностью реализовать свой потенциал", - отметила Могерини.
По ее словам, в Украине все еще необходимо принять некоторые важные законы в рамках cоглашения об ассоциации.
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"Работу необходимо удвоить в важнейших областях ‒ борьба с коррупцией является одной из них, и здесь мы ожидаем принятия законопроекта о создании независимого и эффективного Высшего антикоррупционного суда, в результате чего он полностью будет соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии", - подчеркнула Могерини.
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Она добавила, что "еще один важный шаг - это убедиться, что декларации активов высокопоставленных официальных лиц и общественных деятелей действительно анализируются".
"Мы также ожидаем реформу системы электронных деклараций, чтобы она позволила гражданскому обществу и общественным организациям выполнять свою работу. Это ‒ то, что нужно и чего ожидает народ Украины, и мы дальше будем оставаться на его стороне, поддерживая реализацию реформ в Украине", - сказала высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности.
1 марта 2018 года Верховная Рада приступила к рассмотрению законопроектов об Антикоррупционном суде в первом чтении.
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