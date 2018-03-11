Нет, ЕС не устал от Украины - Могерини

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что поддержка ЕС - это приверженность украинскому народу

Европейский союз не устал от проблем Украины и не утомлен действующей властью в стране. Об этом в интервью УНИАН заявила высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Ни в коем случае. Наша политическая и дипломатическая активность более интенсивна, чем когда-либо", - сказала она.



Могерини напомнила, что с 2017 года украинцам больше не нужны визы для посещения стран-членов ЕС, а "торговля (ЕС - ред.) с Украиной растет".



По ее словам, в ноябре прошлого года на саммите Восточного партнерства, куда входит и Украина, ЕС выразил приверженность двадцати "амбициозным политическим целям до 2020 года".



"Верно то, что некоторые реформы не продвигаются так быстро, как нам бы хотелось, но мы по-прежнему, как и всегда, ориентированы на процесс реформ, потому что это - наша приверженность украинскому народу", - резюмировала она.



Читайте также: Могерини: Украине нужно удвоить работу в важнейших сферах



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.