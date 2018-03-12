В Крыму оккупанты заставляют детей рисовать плакаты к выборам

По данным правозащитников, детей обязали записать в дневник задание об участии в конкурсе накануне псевдовыборов на полуострове

В одной из школ Крыма российские оккупанты принуждают детей рисовать плакаты к нелегитимным выборам президента РФ. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на два независимых источника в различных классах этой школы.

По данным правозащитников, детей обязали записать в дневник задание об участии в конкурсе. Рисунок для конкурса нужно принести в школу до 13 марта.

"Принести до 13.03 плакат на конкурс рисунков “Мама, папа, я - в выборах участвует вся семья", - фотографии таких записей в дневниках детей предоставил Крымской правозащитной группе источник в одной из крымских школ.

Фото: facebook.com/crimeahrg



Правозащитники отметили, что детям предложили привести своих родителей на выборы и сфотографироваться на фоне таких детских рисунков.



В этой школе 18 марта будет находиться избирательный участок, на котором пройдут нелегитимные выборы президента РФ.

10 марта 2018 года глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что РФ с помощью спецслужб давит на жителей оккупированного Крыма, чтобы обеспечить явку крымских татар на участки для голосования.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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