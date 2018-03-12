Рада может лишить нардепа Бакулина неприкосновенности 15 марта

Регламентный комитет планирует рассмотреть представления генпрокурора на привлечение к уголовной ответственности и арест депутата Бакулина 12 марта

Верховная Рада может снять неприкосновенность с народного депутата Оппозиционного блока Евгения Бакулина в четверг, 15 марта. Об этом заявил, открывая заседание согласительного совета, спикер Андрей Парубий.

Он отметил, что регламентный комитет планирует рассмотреть представления генпрокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Бакулина в понедельник, 12 марта.

"Надеюсь, на этой неделе мы сможем вынести представления на голосование", - сказал Парубий. Спикер добавил, что такое голосование может состояться в четверг.

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2 февраля 2018 года Луценко сообщил, что ГПУ будет просить у Рады согласия на привлечение Бакулина к уголовной ответственности по ст. 255 (создание организованной преступной группировки), ст. 191 (хищение государственных средств в особо крупных размерах) и другим статьям УК в рамках дела "вышек Бойко". 19 февраля представления были переданы в Верховную Раду на рассмотрение регламентного комитета.

22 февраля Парубий заявил, что Бакулин не выходит на связь.



В 2010-2014 годах Бакулин был главой правления НАК Нафтогаз Украины. В марте 2014-го его арестовали по подозрению в нанесении ущерба бюджету на сумму около $4 млрд, однако затем он вышел под залог в 10 млн грн.

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