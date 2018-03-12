Объявлен конкурс на 219 вакансий в Госбюро расследований

Директор ГБР Роман Труба пообещал, что "все процедуры будут проведены прозрачно"

Госбюро расследований объявило конкурс на занятие 219 должностей в центральном аппарате нового ведомства, в том числе на 152 должности следователей Бюро. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

"Это первая волна конкурса. Вскоре будет объявлен конкурс в территориальные управления", - сообщил директор Бюро Роман Труба, подчеркнув, что "все процедуры будут проведены прозрачно".

В то же время отмечается, что до внесения изменений в закон о ГБР не объявляется конкурс на должности работников оперативных подразделений, так как предложенными поправками к закону определяется должность оперативного работника.

Условия проведения конкурса и перечень должностей доступны по ссылке. Кандидаты могут подавать документы с 14 марта по 11 апреля 2018 года включительно.

В ГБР также отметили, что в состав конкурсных комиссий Бюро включены представители общественности.

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5 февраля 2018 года Труба призвал Верховную Раду как можно скорее принять поправки к закону о ГБР, чтобы передать Бюро полномочия проводить конкурсы на руководящие должности в ведомстве (сейчас эти полномочия принадлежат внешней комиссии).

23 февраля народный депутат Мустафа Найем заявил, что на этапе формирования штата Госбюро расследований допущены "грубые нарушения закона".

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