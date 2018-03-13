"Он уже не наш": российская актриса Ахеджакова о Крыме

Известная актриса Лия Ахеджакова идею "Крымнаш" не разделяет и говорит, что "подобные высказывания людей сегодня ранят душу"

Российская актриса Лия Ахеджакова раскритиковала российских пропагандистов, которые кричат: "Наш русский Крым!". Об этом она заявила в интервью Радио Свобода.

"Меня это так ранит, когда люди, мною безумно уважаемые, и я всегда находила с ними какое-то согласие, и с которыми я вместе выхожу на сцену, вдруг озверело кричат: "Крым наш! Наш русский Крым!". Меня это так ранит! Не хочется в это лезть. Я только знаю, что он уже не наш. И то, что мы туда влезли, мы нанесли нашей экономике огромный ущерб, и мы вообще наделали таких дел...", - подчеркнула Ахеджакова.

Ахеджакова идею "Крымнаш" не разделяет и говорит, что подобные высказывания людей, которые некогда были близки и уважаемы ею, сегодня ранят душу.

По ее словам, времени, когда придет осознание ошибки захвата Крыма, ждать не приходится. По мнению российской артистки, "то, что мы имеем, мы имеем надолго".

"Когда люди занимаются пропагандой, они в очень невыгодном положении, в ужасно невыгодном. Они теряют всякое обаяние, они, во-первых, себе врут. Им хочется говорить, что, мол, да, я так думаю. Но когда придет другая власть и Крым уже будет не наш, он будет так думать, как выгодно. Поэтому человек-пропагандист выглядит всегда омерзительно", - уверена Ахеджакова.

По ее словам, для того, чтобы изменить ситуацию, чтобы Россия остановила свою политику по отношению к Украине, чтобы вернула Крым - нужно менять всю российскую систему.

"Я думаю, что у нас вся проблема в системе. И гвоздь программы - наши правоохранители, наши суды, прокуроры, наши следователи. Этот следователь, который ведет дело "банды" Кирилла Серебренникова думал, что "Сон в летнюю ночь" написал Малобродский и украл авторские права…", - убеждена она.

4 марта 2018 года Ахеджакова заявила, что считает неправильным то, что украинские власти запрещают въезд некоторым российским артистам, которые посетили аннексированный Крым.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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