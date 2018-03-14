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Турчинов: В марте 2014 РФ готовила полномасштабное наступление

14.03.2018 06:53
Разведка сообщала, что российские войска стоят вдоль всей границы - в районе Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей
Турчинов: В марте 2014 РФ готовила полномасштабное наступление

В марте 2014 года украинская разведка получала информацию о намерении России начать полномасштабное наступление - россияне стояли вдоль всей восточной границы. Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов в фильме "100 дней над пропастью".

Больше трех раз разведка предупреждала, что российские войска готовятся войти на территорию Украины.

По словам Турчинова, россияне подходили к границе со всей техникой, но разворачивались обратно.

Секретарь СНБО считает, что тогда ситуацию спасли добровольцы, которые дали время армии прийти в себя, сдержали Путина и сорвали его планы.

Читайте также: Турчинов объяснил, почему не ввели военное положение в 2014 году

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ЛIГАБiзнесIнформ
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