Турчинов: В марте 2014 РФ готовила полномасштабное наступление
В марте 2014 года украинская разведка получала информацию о намерении России начать полномасштабное наступление - россияне стояли вдоль всей восточной границы. Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов в фильме "100 дней над пропастью".
Больше трех раз разведка предупреждала, что российские войска готовятся войти на территорию Украины.
По словам Турчинова, россияне подходили к границе со всей техникой, но разворачивались обратно.
Секретарь СНБО считает, что тогда ситуацию спасли добровольцы, которые дали время армии прийти в себя, сдержали Путина и сорвали его планы.
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