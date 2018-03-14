Супрун рассказала, как ей предлагали взятку квартирой

К предложению взятки были причастны помощник народного депутата и мэр города, утверждает глава Минздрава

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook рассказала, как помощник народного депутата и мэр города предлагали ей взятку квартирой в обмен на помощь в получении медучреждением дорогостоящего оборудования. Чиновница не называет имен, однако, судя по предыдущим сообщениям, речь может идти о помощнике депутата Олега Ляшко и мэре города Вишневое Киевской области.

"Более года назад один из помощников народных депутатов предложил мне взятку в виде квартиры за то, чтобы я, пользуясь служебным положением, помогла медицинскому учреждению получить дорогостоящее оборудование. На следующий день я обратилась к детективам НАБУ с заявлением о признаках преступления", - заявила Супрун.

Глава Минздрава отметила, что в дальнейшем она и ее внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы задокументировать все факты.

"К дальнейшим встречам с помощником народного депутата присоединился и мэр города, который подтвердил намерение взятки в виде квартиры", - сообщила Супрун.

По словам чиновницы, квартиру якобы предложили оформить на ее внештатного советника, который сыграл роль доверенного лица.

"Хочу сразу подчеркнуть: каким бы дорогостоящим не было медицинское оборудование, Минздрав всегда готов помочь общине его получить, если в нем действительно есть необходимость", - заявила Супрун.

"Поддержка запросов от городов и медучреждений на получение необходимого оборудования - часть наших обязанностей. Для их выполнения предлагать должностным лицам взятки не нужно", - добавила и.о. министра, отметив, что такая коррупция "отравляет попытки правительства восстановить доверие общества к госслужбе".

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7 марта 2018 года лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что детективы НАБУ пришли с обыском к его помощнику Олегу Богачову. Последнего подозревают в предложении взятки Супрун за поставку медоборудования в больницу Вишневого.

По данным СМИ, Богачов от имени мэра Вишневого якобы предлагал и.о. министра здравоохранения квартиру в новостройке в Вишневом, если она посодействует в получении городской больницей оборудования.

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