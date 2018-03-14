Порошенко поздравил Меркель с переизбранием

Ангелу Меркель сегодня в четвертый раз избрали канцлером Германии

Президент Петр Порошенко поздравил Ангелу Меркель с переизбранием на пост канцлера Германии. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"От всего сердца поздравляю Ангелу Меркель, выдающегося государственного деятеля современности и искреннего друга Украины, с переизбранием на пост федерального канцлера Германии", - отметил Порошенко.

Он пожелал Меркель успехов на пути дальнейшего укрепления роли ФРГ на международной арене и преодоления беспрецедентных вызовов современности.

"Надеюсь на дальнейшее углубление диалога", - добавил Порошенко.

14 марта 2018 года бундестаг Германии избрал Меркель на пост федерального канцлера ФРГ на четвертый срок подряд.

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