Порошенко поздравил Меркель с переизбранием
Президент Петр Порошенко поздравил Ангелу Меркель с переизбранием на пост канцлера Германии. Об этом он сообщил у себя в Facebook.
"От всего сердца поздравляю Ангелу Меркель, выдающегося государственного деятеля современности и искреннего друга Украины, с переизбранием на пост федерального канцлера Германии", - отметил Порошенко.
Он пожелал Меркель успехов на пути дальнейшего укрепления роли ФРГ на международной арене и преодоления беспрецедентных вызовов современности.
"Надеюсь на дальнейшее углубление диалога", - добавил Порошенко.
14 марта 2018 года бундестаг Германии избрал Меркель на пост федерального канцлера ФРГ на четвертый срок подряд.
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