Псевдовыборы в Крыму: Украина будет добиваться санкций

Президент подчеркнул, что Украина будет "уделять большое внимание тому, чтобы "выборы" на территории Крыма не были признаны в мире"

Украина будет добиваться санкций для организаторов незаконных выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму. Об этом заявил президент Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает корреспондент LIGA.net.

"Это очень опасная провокация, когда президент России Путин накануне выборов специально едет на оккупированную территорию. Поэтому очень важна позиция всего мира в плане непризнания выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что совместные и согласованные действия Украины и международной общественности должны привести к освобождению территории Украины в Донбассе и Крыму.

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"Мы будет уделять большое внимание тому, чтобы эти выборы на территории Крыма не были признаны в мире, чтобы там не было наблюдателей, чтобы те, кто принимает непосредственное участие в организации этих так называемых выборов были привлечены к ответственности, в том числе путем санкций против таких лиц", - добавил президент.

7 февраля 2018 года сообщалось, что Путин 18 марта может проголосовать на одном из избирательных участков в Севастополе.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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