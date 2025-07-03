Украина требует решительных действий после атаки на Одессу: Это варварское преступление

Международное сообщество должно решительно осудить эти действия и усилить давление на Москву, а также укрепить Украину

Последствия атаки на Одессу (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Россия умышленно ударила по гражданской инфраструктуре Одессы и иностранному грузовому судну в порту. Украина призывает к решительной международной реакции на этот "варварский удар", заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

В результате вражеской атаки погибли как минимум два человека, еще шесть получили ранения, в том числе двое граждан Сирии. Глава МИД назвал атаку "варварским военным преступлением" и напомнил, что Россия отвергает все попытки достичь прекращения огня и мира. Вместо этого враг только усиливает террор.

"Мы призываем к решительной международной реакции на этот варварский удар, в частности четкое осуждение и действия, направленные на усиление давления на агрессора и укрепление Украины. Москва должна понять, что к таким действиям не будут толерантны", – отметил Сибига.

Он также напомнил, что несколько дней назад посетил Одесский порт вместе с немецким министром иностранных дел Йоханном Вадефулем. Дипломату показали последствия систематических ударов России.

"Это не единичный случай, а часть целенаправленной кампании России против экономики и сельского хозяйства Украины, а также глобальной продовольственной безопасности и свободы судоходства", – подчеркнул глава МИД.

Последствия атаки (Фото: x.com/andrii_sybiha)