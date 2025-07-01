Глава МИД Германии посетил Одессу, где ему показали последствия российских атак – фото
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетил Одессу, где ему показали последствия российских обстрелов. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.
Немецкий министр воочию увидел разрушение портовой инфраструктуры и жилых домов. Его проинформировали о ситуации с безопасностью в регионе и работе украинского зернового коридора.
Сибига и Вадефуль обсудили пути усиления украинской противовоздушной обороны, в частности поставку новых систем и перехватчиков, инвестиции в совместное производство ПВО, украинских дронов-перехватчиков и средств дальнего радиуса действия.
"Российские удары показывают, что Путин отвергает мирные усилия и должен столкнуться с растущим трансатлантическим давлением. Мы обсудили, как усилить его как можно быстрее", – отметил глава МИД.
- Утром 30 июня Вадефуль прибыл в Киев с инаугурационным визитом. На вокзале его встречал посол Германии в Украине Мартин Егер.
- Глава МИД Германии заявил, что Украина защищает Европу от угрозы со стороны Путина, поэтому поддержка, в том числе со стороны Германии, будет продолжаться.