Глава МИД Германии посетил Одессу, где ему показали последствия российских атак – фото

Вадефуль увидел последствия ударов по припортовой инфраструктуре и домах одесситов

Йоханн Вадефуль и Андрей Сибига (Фото: t.me/odeskaODA)

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетил Одессу, где ему показали последствия российских обстрелов. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.

Немецкий министр воочию увидел разрушение портовой инфраструктуры и жилых домов. Его проинформировали о ситуации с безопасностью в регионе и работе украинского зернового коридора.

Сибига и Вадефуль обсудили пути усиления украинской противовоздушной обороны, в частности поставку новых систем и перехватчиков, инвестиции в совместное производство ПВО, украинских дронов-перехватчиков и средств дальнего радиуса действия.

"Российские удары показывают, что Путин отвергает мирные усилия и должен столкнуться с растущим трансатлантическим давлением. Мы обсудили, как усилить его как можно быстрее", – отметил глава МИД.

Йоханн Вадефуль (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Йоханн Вадефуль (Фото: x.com/andrii_sybiha)