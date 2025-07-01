Голова МЗС Німеччини відвідав Одесу, де йому показали наслідки атак Росії – фото

Вадефуль побачив наслідки ударів по припортовій інфраструктурі та будинках одеситів

Йоганн Вадефуль та Андрій Сибіга (Фото: t.me/odeskaODA)

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відвідав Одесу, де йому показали наслідки російських атак. Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга.

Німецький міністр на власні очі побачив руйнування припортової інфраструктури та житлових будинків. Його проінформували щодо безпекової ситуації в регіоні та роботи українського зернового коридору.

Сибіга та Вадефуль обговорили шляхи посилення української протиповітряної оборони, зокрема постачання нових систем та перехоплювачів, інвестування у спільне виробництво ППО, українських дронів-перехоплювачів та засоби далекого радіуса дії.

"Російські удари показують, що Путін відкидає мирні зусилля та має зіткнутися з трансатлантичним тиском, що зростає. Ми обговорили, як якомога швидше його посилити", – зазначив голова МЗС.

Йоганн Вадефуль (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Йоганн Вадефуль (Фото: x.com/andrii_sybiha)