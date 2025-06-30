До України прибув глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль

Під час візиту міністр наголосив, що має намір і далі надавати допомогу Україні

Йоганн Вадефуль. Фото: Вікіпедія

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прибув до Києва 30 червня. Про це повідомляють DPA та Tagesspiegel.

Зазначається, що він прибув з інавгураційним візитом. На вокзалі його зустрів посол Німеччини Мартін Єгер.

Німецький дипломат пообіцяв продовжити надання військової допомоги Україні з боку Німеччини.

"Свобода та майбутнє України є найважливішим завданням нашої зовнішньої та безпекової політики", – сказав він.

Політик підкреслив, що має намір "рішуче підтримувати" Україну, щоб країна могла успішно захищати себе за допомогою сучасної протиповітряної оборони та іншої зброї. Він також зазначив, що й надалі необхідна гуманітарна та економічна допомога.