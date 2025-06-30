До України прибув глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прибув до Києва 30 червня. Про це повідомляють DPA та Tagesspiegel.
Зазначається, що він прибув з інавгураційним візитом. На вокзалі його зустрів посол Німеччини Мартін Єгер.
Німецький дипломат пообіцяв продовжити надання військової допомоги Україні з боку Німеччини.
"Свобода та майбутнє України є найважливішим завданням нашої зовнішньої та безпекової політики", – сказав він.
Політик підкреслив, що має намір "рішуче підтримувати" Україну, щоб країна могла успішно захищати себе за допомогою сучасної протиповітряної оборони та іншої зброї. Він також зазначив, що й надалі необхідна гуманітарна та економічна допомога.
- Вадеффуль заявив, що ризик військового конфлікту в Балтійському морі є реальним. За його словами, регіон став небезпечною геополітичною гарячою точкою.
- Напередодні візиту до Києва глава МЗС Німеччини в інтерв'ю німецьким медіа попередив, що не можна недооцінювати загрозу з боку Росії як для країни, так і для Європи загалом.