Глава МЗС Німеччини застеріг від недооцінки загрози, яку становить Росія
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль застеріг від применшення загрози, яку Росія становить для його країни. З відповідною заявою він виступив в інтерв’ю німецьким медіа, передає журнал Spiegel.
За його словами, загарбницька війна РФ проти України була і залишається найбільшою безпековою загрозою для Європи й найважливішою темою у зовнішній політиці Німеччини.
Міністр застеріг від недооцінювання загрози з боку РФ для самої Німеччини.
"Росія також становить пряму загрозу для нашого мирного життя та свободи у Німеччині", – наголосив Вадефуль.
Глава німецького МЗС додав, що резолюції НАТО з Гааги, згідно з якими Альянс погодився збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, були "правильними та необхідними".
Вадефуль сказав, що російський диктатор Володимир Путін "атакує моральний дух українського народу невибірковим бомбардуванням та терором. Свобода України – найважливіше випробування нашої непохитності як європейців".
- 10 травня Вадефуль закликав посилити безпеку у Балтійському регіоні. За його словами, ситуація там хитка.
- Також він закликав союзників відмовитися від політики "умиротворення" щодо диктатора Путіна.