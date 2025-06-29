Глава МЗС Німеччини застеріг від недооцінки загрози, яку становить Росія

Йоганн Вадефуль вважає, що війна РФ проти України була і залишається найбільшою безпековою загрозою для Європи

Йоганн Вадефуль (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль застеріг від применшення загрози, яку Росія становить для його країни. З відповідною заявою він виступив в інтерв’ю німецьким медіа, передає журнал Spiegel.

За його словами, загарбницька війна РФ проти України була і залишається найбільшою безпековою загрозою для Європи й найважливішою темою у зовнішній політиці Німеччини.

Міністр застеріг від недооцінювання загрози з боку РФ для самої Німеччини.

"Росія також становить пряму загрозу для нашого мирного життя та свободи у Німеччині", – наголосив Вадефуль.

Глава німецького МЗС додав, що резолюції НАТО з Гааги, згідно з якими Альянс погодився збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, були "правильними та необхідними".

Вадефуль сказав, що російський диктатор Володимир Путін "атакує моральний дух українського народу невибірковим бомбардуванням та терором. Свобода України – найважливіше випробування нашої непохитності як європейців".