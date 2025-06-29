Глава МИД Германии предостерег от недооценки угрозы, которую представляет Россия
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль предостерег от недооценки угрозы, которую Россия представляет для его страны. С таким заявлением он выступил в интервью немецким медиа, сообщает журнал Spiegel.
По его словам, агрессивная война РФ против Украины была и остается самой большой угрозой безопасности для Европы и самой важной темой во внешней политике Германии.
Министр предостерег от недооценки угрозы со стороны РФ для самой Германии.
"Россия также представляет собой прямую угрозу для нашей мирной жизни и свободы в Германии", — подчеркнул Вадефуль.
Глава МИД Германии добавил, что резолюции НАТО в Гааге, согласно которым Альянс согласился увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, были "правильными и необходимыми".
Вадефуль заявил, что российский диктатор Владимир Путин "наносит удар по моральному духу украинского народа, применяя бессмысленные бомбардировки и террор. Свобода Украины – это важнейшее испытание нашей непоколебимости как европейцев".
- 10 мая Вадефуль призвал усилить безопасность в Балтийском регионе. По его словам, ситуация там нестабильна.
- Он также призвал союзников отказаться от политики "умиротворения" в отношении диктатора Путина.