Глава МИД Германии предостерег от недооценки угрозы, которую представляет Россия

Иоганн Вадефуль считает, что война РФ против Украины была и остается самой большой угрозой безопасности для Европы

Иоганн Вадефуль (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль предостерег от недооценки угрозы, которую Россия представляет для его страны. С таким заявлением он выступил в интервью немецким медиа, сообщает журнал Spiegel.

По его словам, агрессивная война РФ против Украины была и остается самой большой угрозой безопасности для Европы и самой важной темой во внешней политике Германии.

Министр предостерег от недооценки угрозы со стороны РФ для самой Германии.

"Россия также представляет собой прямую угрозу для нашей мирной жизни и свободы в Германии", — подчеркнул Вадефуль.

Глава МИД Германии добавил, что резолюции НАТО в Гааге, согласно которым Альянс согласился увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, были "правильными и необходимыми".

Вадефуль заявил, что российский диктатор Владимир Путин "наносит удар по моральному духу украинского народа, применяя бессмысленные бомбардировки и террор. Свобода Украины – это важнейшее испытание нашей непоколебимости как европейцев".