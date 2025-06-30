В Украину прибыл глава МИД Германии Иоганн Вадефуль

Министр во время визита подчеркнул, что намерен продолжить помощь Украине

Иоганн Вадефуль. Фото: Википедия

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль прибыл в Киев 30 июня. Об этом сообщают DPA та Tagesspiegel.

Отмечается, что он прибыл с инаугурационным визитом. На вокзале его встретил посол Германии Мартин Йегер.

Немецкий дипломат пообещал продолжить немецкую военную помощь Украине.

"Свобода и будущее Украины являются важнейшей задачей нашей внешней и политики безопасности", – сказал он.

Политик подчеркнул, что намерен "твердо стоять" на стороне Украины, чтобы страна могла успешно защищать себя с помощью современной противовоздушной обороны и другого оружия. Также, по его словам, необходимы в дальнейшем гуманитарная и экономическая помощи.