В Украину прибыл глава МИД Германии Иоганн Вадефуль
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль прибыл в Киев 30 июня. Об этом сообщают DPA та Tagesspiegel.
Отмечается, что он прибыл с инаугурационным визитом. На вокзале его встретил посол Германии Мартин Йегер.
Немецкий дипломат пообещал продолжить немецкую военную помощь Украине.
"Свобода и будущее Украины являются важнейшей задачей нашей внешней и политики безопасности", – сказал он.
Политик подчеркнул, что намерен "твердо стоять" на стороне Украины, чтобы страна могла успешно защищать себя с помощью современной противовоздушной обороны и другого оружия. Также, по его словам, необходимы в дальнейшем гуманитарная и экономическая помощи.
- Вадеффуль заявил, что риск военного противостояния в Балтийском море реальный. По его словам, регион стал опасной геополитической горячей точкой.
- Накануне визита в Киев глава МИД Германии в интервью немецким медиа предостерег, что нельзя недооценивать угрозу России как для страны, так и для Европы в целом.