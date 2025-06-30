Глава МЗС Німеччини: Україна захищає Європу від загрози з боку Путіна
Україна зараз захищає не тільки свій суверенітет, але й безпеку та свободу Європи від агресії російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Києва.
"Україна вирішить, чи залишиться наша Європа місцем, де важливі свобода та гідність людини, чи континентом, де насильство змінює кордони", – сказав він.
Глава МЗС Німеччини зазначив, що Путін хоче застосувати силу, щоб підкорити Україну, він хоче її капітуляції. Росія розраховує на те, що союзники послаблять свою підтримку.
"Путін не хоче миру. Він хоче завоювання та підкорення, і він хоче цього за будь-яку ціну – навіть за ціною сотень тисяч нових життів. Але ми твердо стоятимемо на боці України, щоб вона могла й надалі успішно захищати себе. Це обіцянка, з якою я сьогодні їду до Києва", – наголосив Вадефуль.
Німеччина має намір і далі підтримувати Україну та за допомогою санкцій обмежувати можливості Путіна фінансувати війну. Робота над цим триває, з максимальним тиском на Європейський Союз та партнерів по G7.
Крім того, дії Путіна мають слугувати "нагальним попередженням" для Німеччини, вважає дипломат. На тлі цього збільшення витрат членів НАТО на оборону демонструє готовність захищати свободу та безпеку Заходу.
"Ідеологія імперіалізму, яка керує Путіним, є найбільшою загрозою для нашої безпеки в Німеччині та Європі", – підсумував Вадефуль.
- Глава МЗС Німеччини в інтерв'ю німецьким медіа попередив, що не можна недооцінювати загрозу з боку Росії як для країни, так і для Європи загалом.
- Вранці 30 червня він прибув до Києва з інавгураційним візитом. На вокзалі його зустрічав посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.