Глава МЗС Німеччини: Україна захищає Європу від загрози з боку Путіна

Путін не хоче миру, а хоче завоювати та підкорити Україну, тому допомога Європи триватиме

Йоган Вадефуль (Фото: x.com/AuswaertigesAmt)

Україна зараз захищає не тільки свій суверенітет, але й безпеку та свободу Європи від агресії російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Києва.

"Україна вирішить, чи залишиться наша Європа місцем, де важливі свобода та гідність людини, чи континентом, де насильство змінює кордони", – сказав він.