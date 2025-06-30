Глава МИД Германии: Украина защищает Европу от угрозы со стороны Путина
Украина сейчас защищает не только свой суверенитет, но и безопасность и свободу Европы от агрессии диктатора России Владимира Путина. Об этом во время визита в Киев заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.
"Украина решит, останется ли наша Европа местом, где важны свобода и человеческое достоинство, или континентом, где насилие меняет границы", – сказал он.
Глава немецкого МИД отметил, что Путин хочет применить силу, чтобы подчинить Украину, он хочет ее капитуляции. Россия рассчитывает, что союзники ослабят поддержку.
"Путин не хочет мира. Он хочет завоевания и подчинения, и он хочет этого любой ценой – даже ценой сотен тысяч новых жизней. Но мы продолжим твердо стоять на стороне Украины, чтобы она могла продолжать успешно защищать себя. Это обещание, с которым я сегодня еду в Киев", – подчеркнул Вадефуль.
Германия намерена продолжать поддержку Украины и с помощью санкций ограничивать возможности Путина финансировать войну. Продолжается работа над этим с максимальным давлением в Евросоюзе и с партнерами по G7.
Также действия Путина должны послужить "срочным предупреждением" для Германии, считает дипломат. На фоне этого увеличение расходов членов НАТО на оборону демонстрирует готовность защищать свободу и безопасность Запада.
"Идеология империализма, которая движет Путиным, является величайшей угрозой нашей безопасности в Германии и Европе", – резюмировал Вадефуль.
- Глава МИД Германии в интервью немецким медиа предостерег, что нельзя недооценивать угрозу России как для страны, так и для Европы в целом.
- Утром 30 июня он прибыл в Киев с инаугурационным визитом. На вокзале его встретил посол Германии в Украине Мартин Йегер.