Глава МИД Германии: Украина защищает Европу от угрозы со стороны Путина

Путин не хочет мира, а хочет завоевать и подчинить Украину, поэтому помощь Европы продолжится

Иоганн Вадефуль (Фото: x.com/AuswaertigesAmt)

Украина сейчас защищает не только свой суверенитет, но и безопасность и свободу Европы от агрессии диктатора России Владимира Путина. Об этом во время визита в Киев заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

"Украина решит, останется ли наша Европа местом, где важны свобода и человеческое достоинство, или континентом, где насилие меняет границы", – сказал он.

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Глава немецкого МИД отметил, что Путин хочет применить силу, чтобы подчинить Украину, он хочет ее капитуляции. Россия рассчитывает, что союзники ослабят поддержку.

"Путин не хочет мира. Он хочет завоевания и подчинения, и он хочет этого любой ценой – даже ценой сотен тысяч новых жизней. Но мы продолжим твердо стоять на стороне Украины, чтобы она могла продолжать успешно защищать себя. Это обещание, с которым я сегодня еду в Киев", – подчеркнул Вадефуль.

Германия намерена продолжать поддержку Украины и с помощью санкций ограничивать возможности Путина финансировать войну. Продолжается работа над этим с максимальным давлением в Евросоюзе и с партнерами по G7.

Также действия Путина должны послужить "срочным предупреждением" для Германии, считает дипломат. На фоне этого увеличение расходов членов НАТО на оборону демонстрирует готовность защищать свободу и безопасность Запада.

"Идеология империализма, которая движет Путиным, является величайшей угрозой нашей безопасности в Германии и Европе", – резюмировал Вадефуль.