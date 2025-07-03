Україна закликає до чітких дій після атаки на Одесу: Це варварський навмисний злочин

Міжнародна спільнота повинна чітко засудити ці дії та посилити тиск на Москву, а також зміцнити Україну

Наслідки атаки по Одесі (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Росія навмисно вдарила по цивільній інфраструктурі Одеси та іноземному вантажному судну в порту. Україна закликає до рішучої міжнародної реакції на цей "варварський удар", заявив міністр іноземних справ Андрій Сибіга.

Внаслідок ворожої атаки загинули мінімум двоє осіб, ще шестеро отримали поранення – з них двоє громадян Сирії. Голова МЗС назвав атаку "варварським воєнним злочином" і нагадав, що Росія відкидає всі спроби досягти припинення вогню та миру. Натомість ворог лише посилює терор.

"Ми закликаємо до рішучої міжнародної реакції на цей варварський удар, зокрема чітке засудження та дії, спрямовані на посилення тиску на агресора та зміцнення України. Москва має зрозуміти, що такі дії не будуть толеруватися", – зазначив Сибіга.

Він також нагадав, що кілька днів тому відвідав Одеський порт разом із німецьким міністром закордонних справ Йоганном Вадефулєм. Дипломату показали наслідки від системних ударів Росії.

"Це не поодинокий випадок, а частина цілеспрямованої кампанії Росії проти економіки та сільського господарства України, а також глобальної продовольчої безпеки та свободи судноплавства", – підкреслив голова МЗС.

Наслідки атаки (Фото: x.com/andrii_sybiha)