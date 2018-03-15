Рада взялась за снятие неприкосновенности с Бакулина

ГПУ просит парламент дать согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, на его задержание и на арест

Депутаты на утреннем пленарном заседании Верховной Рады приступили к рассмотрению представлений Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа от Оппозиционного блока Евгения Бакулина. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net в парламенте.

ГПУ подала три представления на Бакулина - о даче Радой согласия на привлечение депутата к уголовной ответственности, на его задержание и на арест.

Позицию ГПУ в парламенте представляет генпрокурор Юрий Луценко.

16 февраля 2018 года ГПУ направила в парламент представления о лишении депутатской неприкосновенности Бакулина по ст. 255 (создание организованной преступной группировки), ст. 191 (хищение государственных средств в особо крупных размерах) и другим статьям УК в рамках дела "вышек Бойко".

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В интервью СМИ Луценко пояснил, что Бакулина подозревают в хищении из госбюджета более $100 млн при закупке вышеупомянутых вышек.

В феврале 2018-го Бакулин направил письмо в Верховную Раду, в котором сообщил, что якобы находится на лечении в Беларуси, а о представлениях узнал из прессы.

12 марта регламентный комитет Рады без замечаний одобрил представления ГПУ на лишение неприкосновенности Бакулина.

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