Луценко внес в Раду представления на Савченко
15.03.2018 13:14
ГПУ просит парламент дать согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, ее задержание и арест
Надежда Савченко
Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.
Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.
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