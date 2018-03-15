Луценко внес в Раду представления на Савченко

ГПУ просит парламент дать согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, ее задержание и арест

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

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