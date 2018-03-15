USD:  25.85  26.23   EUR:  31.92  32.55  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Луценко внес в Раду представления на Савченко

15.03.2018 13:14
ГПУ просит парламент дать согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, ее задержание и арест
Луценко внес в Раду представления на Савченко
Надежда Савченко

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

Новость дополняется…

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 