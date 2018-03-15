МИД возмущен публикацией Euronews о поездке Путина в Крым

Беца подчеркнула, что такой подход неприемлем и призвала Euronews исправить статью в соответствии с международным законодательством и стандартами

В Министерстве иностранных дел возмущены статьей Euronews о визите президента России Владимира Путина в оккупированный Крым без упоминания о незаконной аннексии РФ полуострова и нелегитимности выборов там. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

"Ни слова об оккупации Россией Крыма, нелегитимных выборах. Репортаж должен строиться на фактах", - отметила она и добавила скриншот публикации Euronews о посещении Путиным аннексированного Крыма.

Беца подчеркнула, что такой подход неприемлем и призвала Euronews исправить статью в соответствии с международным законодательством и стандартами.

Это уже не первый случай, когда Euronews транслирует сюжет из Крыма без упоминания об оккупации. 23 января на сайте телеканала вышел сюжет о военных учениях для детей из Крыма, "забыв" упомянуть о незаконной аннексии полуострова.

Читайте также: Euronews частично исправил текст об оккупированном Крыме: скрины

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.