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Пособник террористов: Савченко внесли в базу сайта "Миротворец"

16.03.2018 02:39
Информация о нардепе в разделе "Чистилище"
Пособник террористов: Савченко внесли в базу сайта "Миротворец"
Надежда Савченко

Народного депутата Украины Надежду Савченко внесли в базу данным сайта "Миротворец".

Информация о ней размещена в разделе "Чистилище".

"Изменник родины. Пособник террористов", - указано на сайте.

Там же написано, что Савченко обвиняется в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций и подготовке государственного переворота.

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Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест.

Ранее сегодня, 15 марта, Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Верховной Рады, и пообещал внести в парламент представление на арест депутата.

Также сегодня Рада исключила Савченко из состава парламентского комитета нацбезопасности и обороны.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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