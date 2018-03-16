Пособник террористов: Савченко внесли в базу сайта "Миротворец"

Информация о нардепе в разделе "Чистилище"

Народного депутата Украины Надежду Савченко внесли в базу данным сайта "Миротворец".



Информация о ней размещена в разделе "Чистилище".



"Изменник родины. Пособник террористов", - указано на сайте.

Там же написано, что Савченко обвиняется в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций и подготовке государственного переворота.

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Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест.

Ранее сегодня, 15 марта, Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Верховной Рады, и пообещал внести в парламент представление на арест депутата.

Также сегодня Рада исключила Савченко из состава парламентского комитета нацбезопасности и обороны.

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