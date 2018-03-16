Савченко обвинила Украину и РФ в развязывании войны в Донбассе

Нардеп считает, что украинские власти и страна-агрессор в одинаковой мере виноваты за начало войны на востоке

Украинские власти в такой же мере виноваты в развязывании войны в Донбассе как и страна-агрессор Россия. Об этом заявила народный депутат Украины Надежда Савченко в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.



"Нельзя выиграть войну против внешнего врага, если в тылу предатель. Если в тылу тебе втыкают нож в спину", - сказала она, заявив, что Украина "без единого выстрела сдала Крым", а потом развязала войну на востоке.



На уточняющий вопрос ведущего, на сколько процентов виновата украинская сторона и российский агрессор, Савченко ответила, что каждая из сторон виновата на 50%.

"Когда власть делила портфели, россияне заходили в Крым, входили в Донбасс", - заявила Савченко.



В свою очередь, гость студии Тарас Чорновил сказал, что в высказываниях Савченко появились тезисы, которыми пользуется российская пропаганда, а также адвокаты беглого экс-президента Виктора Януковича. Он отметил, что есть оговорки, а есть "заученные заготовленные фразы".



"Помните, в суде над Януковичем, "власть сдала Крым" - повторяли адвокаты Януковича как мантру, сейчас мы слышим - "власть сдала Крым", "Украина раскрутила войну в Донбассе, не Путин вторгся, не они сначала своих так называемых туристов, войска заводили"?Оказывается не Путин ввел войска, оказывается украинская власть начала войну в Донбассе, чтобы на ней наживаться", - сказал он.

По его словам, такие тезисы в выступлениях Савченко стали появлсяся после визита в Европу. Он отметил, что "там тоже есть свои агентурные дома".

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Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест.

Ранее сегодня, 15 марта, Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Верховной Рады, и пообещал внести в парламент представление на арест депутата.

Также сегодня Рада исключила Савченко из состава парламентского комитета нацбезопасности и обороны.

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