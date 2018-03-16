Геращенко о Савченко: Тема узников Кремля превращается в фарс

Больший вред заложникам боевиков и политзаключенным в РФ, вызванный скандалом вокруг Савченко, тяжело представить, считает первый вице-спикер Рады

Из-за скандала вокруг народного депутата, бывшей украинской политзаключенной в РФ Надежды Савченко тема узников Кремля и их освобождения превращается в фарс. Такую мысль в своем Facebook высказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко, не называя при этом имени Савченко.

"Я даже представить не могу, как все эти последние события повлияют на наш диалог с европейскими и американскими партнерами, на которых мы давим в вопросе заложников, к которым апеллируем с требованием давить на РФ в вопросе освобождения", - заявила она.

По словам Геращенко, "происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных, драма украинцев в плену превращается в фарс".

"Нам будет труднее рассказывать о героях, и это страшно. Вопрос серьезно осложняется, для меня это очевидно. Больший вред нашим заложникам, большую дискредитацию тяжело и представить", - считает первый вице-спикер Верховной Рады.

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Геращенко подчеркнула, что, несмотря на это, Украина продолжит бороться за освобождение всех заложников и политзаключенных, удерживаемых в России и на временно оккупированных территориях.

"Среди них есть разные люди. Как и среди родственников заложников, к сожалению. Мы должны освободить всех", - отметила она.

15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Верховной Рады. В тот же день глава ГПУ внес в парламент представления на привлечение депутата к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

Также Рада исключила Савченко из состава парламентского комитета нацбезопасности и обороны.

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