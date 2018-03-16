СБУ предостерегла украинцев в Крыму от участия в выборах Путина

СБУ установила, что отдельные граждане Украины по предварительному сговору между собой осуществляют организацию выборов Путина в Крыму

СБУ призвала граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму, не участвовать в незаконных выборах президента РФ на территории полуострова, а также предупредила их об уголовной ответственности за организацию этих выборов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Там отметили, что открыли уголовное производство, в ходе расследования которого установлено, что отдельные граждане Украины по предварительному сговору между собой осуществляют организацию выборов Путина в Крыму.

В СБУ подчеркнули, что своими действиями украинцы сознательно оказывают помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины.

"В рамках досудебного следствия, в частности, исследуется незаконная деятельность председателя так называемой Центральной избирательной комиссии на временно аннексированной территории АР Крым в проведении незаконных выборов президента РФ на территории украинского полуострова", - сказано в сообщении.

Ему уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 109, ч. 1 и ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК. В частности речь идет о незаконном проведении и организации ряда незаконных выборов, а также незаконного референдума 16 марта 2014 года.

"СБУ призывает всех граждан Украины, проживающих во временно аннексирована Крыму, воздержаться от участия в незаконных выборах президента РФ", - говорится в сообщении.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина будет добиваться санкций для организаторов незаконных выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.